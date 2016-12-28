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28 Декабрь 2016 г.
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Генеральный прокурор Израиля открыл уголовное дело против Нетаньяху
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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился начать расследование по двум делам, фигурантом в которых проходит премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Об этом израильский Десятый канал. сообщает В израильском Министерстве юстиции отказались комментировать эту информацию. Об одном из двух дел общественности ранее не было известно.
svobodanews 21:47:00 CET
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