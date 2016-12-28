Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился начать расследование по двум делам, фигурантом в которых проходит премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Об этом израильский Десятый канал. сообщает В израильском Министерстве юстиции отказались комментировать эту информацию. Об одном из двух дел общественности ранее не было известно. svobodanews 21:47:00 CET