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28 Декабрь 2016 г.

Генеральный прокурор Израиля открыл уголовное дело против Нетаньяху

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился начать расследование по двум делам, фигурантом в которых проходит премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Об этом израильский Десятый канал. сообщает В израильском Министерстве юстиции отказались комментировать эту информацию. Об одном из двух дел общественности ранее не было известно.

svobodanews 21:47:00 CET

Генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить премьера Нетаньяху

rg 22:26:00 CET

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