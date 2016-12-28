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28 Декабрь 2016 г.

11:20 Венесуэла собирается сократить добычу нефти на 95 тыс. баррелей

Власти Венесуэлы заявили, что сократят добычу черного золота в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на ее саммите 30 ноября. Не нанося вреда международным контрактным обязательствам, с 1 января 2017 года, компания....

rosbalt 10:05:00 CET

Цена нефти снижается на фиксации инвесторами прибыли

inform 8:12:00 CET

Венесуэла объявила о снижении добычи нефти

afn 10:36:00 CET

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