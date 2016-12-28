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28 Декабрь 2016 г.
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11:20 Венесуэла собирается сократить добычу нефти на 95 тыс. баррелей
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Власти Венесуэлы заявили, что сократят добычу черного золота в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на ее саммите 30 ноября. Не нанося вреда международным контрактным обязательствам, с 1 января 2017 года, компания....
rosbalt 10:05:00 CET
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