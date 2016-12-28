Власти Венесуэлы заявили, что сократят добычу черного золота в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на ее саммите 30 ноября. Не нанося вреда международным контрактным обязательствам, с 1 января 2017 года, компания.... rosbalt 10:05:00 CET