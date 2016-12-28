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28 Декабрь 2016 г.

Кремль прокомментировал идею штрафовать за скачивание пиратского контента

Кремль пока не сформировал позицию по разработке законопроекта Министерства культуры о штрафах за скачивание пиратского контента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает По его словам, законопроект находится в разработке, поэтому какая-то позиция Кремля будет сформирована, если что-то будет сформулировано.

rbc 12:36:00 CET

28.12.2016 08:46 : Министерство культуры обсуждает введение штрафов за скачивание пиратского контента

echomsk 7:19:00 CET

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