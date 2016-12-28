Кремль пока не сформировал позицию по разработке законопроекта Министерства культуры о штрафах за скачивание пиратского контента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает По его словам, законопроект находится в разработке, поэтому какая-то позиция Кремля будет сформирована, если что-то будет сформулировано. rbc 12:36:00 CET