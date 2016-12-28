Цены на Chevrolet Niva вырастут с 1 января 2017 года Компания Джи Эм-АвтоВАЗ (GM-АвтоВАЗ) объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили Chevrolet NIVA всех комплектаций. Цены на машины вырастут с 1 января 2017 года, что объясняется удорожанием комплектующих изделий и прочими внешними факторами. Согласно сообщению GM-АвтоВАЗ, цена автомобилей Chevrolet Niva L вырастет до 584 тыс. rbc 9:02:00 CET С 1 января повышаются цены на Chevrolet Niva kommersant 11:31:00 CET