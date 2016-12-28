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28 Декабрь 2016 г.
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Цены на Chevrolet Niva вырастут с 1 января 2017 года
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Компания Джи Эм-АвтоВАЗ (GM-АвтоВАЗ) объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили Chevrolet NIVA всех комплектаций. Цены на машины вырастут с 1 января 2017 года, что объясняется удорожанием комплектующих изделий и прочими внешними факторами. Согласно сообщению GM-АвтоВАЗ, цена автомобилей Chevrolet Niva L вырастет до 584 тыс.
rbc 9:02:00 CET
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