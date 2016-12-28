Глава "Сбербанка" Герман Греф назвал действия руководства Банка России профессиональными и правильными, хотя и "болезненными для рынка". Греф затруднился оценить реформу надзорного блока, которая недавно прошла в Банке России, но дал оценку действиям регулятора. "Оценить эту реформу я не могу, поскольку не погружен в нее глубоко. newsru 12:43:00 CET