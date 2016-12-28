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28 Декабрь 2016 г.
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Греф не ждет потрясений в 2017 году и одобряет политику ЦБ
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Глава "Сбербанка" Герман Греф назвал действия руководства Банка России профессиональными и правильными, хотя и "болезненными для рынка". Греф затруднился оценить реформу надзорного блока, которая недавно прошла в Банке России, но дал оценку действиям регулятора. "Оценить эту реформу я не могу, поскольку не погружен в нее глубоко.
newsru 12:43:00 CET
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