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28 Декабрь 2016 г.

Путин: Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не могли бы преодолеть

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может создать нашей стране таких проблем, которые мы не смогли бы решить. "Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно", - сказал Путин во время традиционного приема в Кремле в честь Нового года.

kp 15:00:00 CET

Путин похвастался перед своими министрами умением решать проблемы

obozrevatel 15:55:00 CET

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