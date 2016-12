МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова, сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА, предоставленном ТАСС. "В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и. itartass_ru 12:14:00 CET