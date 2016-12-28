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28 Декабрь 2016 г.
28.12.2016 18:30 : В Москве задержан сотрудник Росприроднадзора
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echomsk 17:05:00 CET
В Москве помощника главы Росприроднадзора задержали за вымогательство 15 миллионов рублей
kp 19:03:00 CET
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