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28 Декабрь 2016 г.

28.12.2016 18:30 : В Москве задержан сотрудник Росприроднадзора  ar  fa

echomsk 17:05:00 CET

В Москве помощника главы Росприроднадзора задержали за вымогательство 15 миллионов рублей

kp 19:03:00 CET

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