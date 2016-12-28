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28 Декабрь 2016 г.

ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест"

26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания. За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций.

bin 11:45:00 CET

ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест" и стал частным АО

interfax-ua-ru 9:36:00 CET

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