26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания. За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций. bin 11:45:00 CET