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28 Декабрь 2016 г.
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ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест"
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26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания. За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций.
bin 11:45:00 CET
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