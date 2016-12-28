Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Черно-белый рисунок изображает пикирующий самолет. Находящийся в нем военный с нотами в руках произносит звук: А-а-а. Подпись к карикатуре гласит: Репертуар военного хора расширяется. aif 18:28:00 CET