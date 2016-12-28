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28 Декабрь 2016 г.

Charlie Hebdo сделал карикатуру на крушение российского Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Черно-белый рисунок изображает пикирующий самолет. Находящийся в нем военный с нотами в руках произносит звук: А-а-а. Подпись к карикатуре гласит: Репертуар военного хора расширяется.

aif 18:28:00 CET

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

fontanka 18:07:00 CET

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

vz 18:10:00 CET

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу Ту-154

fedpress 19:19:00 CET

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

interfax-ua-ru 23:42:00 CET

Минобороны ответило на карикатуру Charlie Hebdo о крушении Ту-154

vz 22:42:00 CET

В Минобороны РФ назвали карикатуристов Charlie Hebdo "парижскими двуногими"

kp 22:34:00 CET

Минобороны прокомментировало карикатуры на катастрофу Ту-154

fedpress 22:51:00 CET

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