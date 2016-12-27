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27 Декабрь 2016 г.
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Лужкова выписали из больницы в Москве
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков накануне был выписан из больницы, куда его экстренно госпитализировали на прошлой неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из Боткинской больницы. "Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", – сказал собеседник агентства.
telegraf-by 10:22:00 CET
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