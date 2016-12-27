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27 Декабрь 2016 г.

Лужкова выписали из больницы в Москве

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков накануне был выписан из больницы, куда его экстренно госпитализировали на прошлой неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из Боткинской больницы. "Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", – сказал собеседник агентства.

telegraf-by 10:22:00 CET

Юрия Лужкова выписали из больницы

trud 10:21:00 CET

Экс-мэра Москвы Лужкова выписали

vz 11:38:00 CET

Лужкова выписали из больницы после воспаления легких

lenta 9:54:00 CET

11:40 Юрия Лужкова выписали из больницы corner

fedpress 9:50:00 CET

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