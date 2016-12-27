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27 Декабрь 2016 г.

После прибытия в Островец корпус реактора для БелАЭС пройдет экспертизу

По прибытию на площадку строительства Белорусской АЭС корпус реактор, который 26 декабря попал в нештатную ситуацию время транспортировки по железной дороге в Толочинском районе, подвергнется тщательной технической экспертизе. Ее проведут в соответствии с действующими нормами и правилами, сообщили сегодня в пресс-службе БелАЭС.

telegraf-by 14:53:00 CET

"Атомстройэкспорт" обещает "тщательную экспертизу" нового корпуса реактора

belaruspartisan 14:30:00 CET

На БелАЭС подтвердили аварию по время перевозки нового корпуса реактора

charter97 10:55:00 CET

Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

gazetaby 12:54:00 CET

Знак свыше? Новый корпус реактора для АЭС не смогли довезти без "приключений"

belaruspartisan 11:28:00 CET

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