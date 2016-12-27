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27 Декабрь 2016 г.
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После прибытия в Островец корпус реактора для БелАЭС пройдет экспертизу
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По прибытию на площадку строительства Белорусской АЭС корпус реактор, который 26 декабря попал в нештатную ситуацию время транспортировки по железной дороге в Толочинском районе, подвергнется тщательной технической экспертизе. Ее проведут в соответствии с действующими нормами и правилами, сообщили сегодня в пресс-службе БелАЭС.
telegraf-by 14:53:00 CET
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