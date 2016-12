Накануне Рождества, 24 декабря 2016 года, в возрасте 95 лет скончалась известная британская актриса Лиз Смит. Об этом стало известно только сейчас. О ее кончине сообщили родственники. Devastating to lose two members of my second family in one awful year. RIP Liz Smith. Goodbye Nana. Xxx Ralf Little (@RalfLittle) 26 декабря 2016 г. rosbalt 9:42:00 CET