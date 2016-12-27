|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
27 Декабрь 2016 г.
|
|
Специалисты РФ проверят меры безопасности в аэропорту Каир
|
Российские эксперты получили приглашение от Египта проверить новый терминал аэропорта Каира, сообщили в Минтрансе РФ. "Интерфаксу" "Приглашение египетской стороны поступило в конце прошлой недели по дипломатическим каналам. 27 декабря группа российских специалистов прибудет в Каир для проверки терминала N2.
regions 13:52:00 CET
|
|
|