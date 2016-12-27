Российские эксперты получили приглашение от Египта проверить новый терминал аэропорта Каира, сообщили в Минтрансе РФ. "Интерфаксу" "Приглашение египетской стороны поступило в конце прошлой недели по дипломатическим каналам. 27 декабря группа российских специалистов прибудет в Каир для проверки терминала N2. regions 13:52:00 CET