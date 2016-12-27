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27 Декабрь 2016 г.

Специалисты РФ проверят меры безопасности в аэропорту Каир

Российские эксперты получили приглашение от Египта проверить новый терминал аэропорта Каира, сообщили в Минтрансе РФ. "Интерфаксу" "Приглашение египетской стороны поступило в конце прошлой недели по дипломатическим каналам. 27 декабря группа российских специалистов прибудет в Каир для проверки терминала N2.

regions 13:52:00 CET

Минтранс России перепроверит аэропорт Каира до конца года

lenta 13:01:00 CET

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