Продажа валокордина в российских аптеках будет ограничена со II квартала 2017 года апреля будущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, передает "Экономика сегодня" . Препарат будет отпускаться только при наличии у покупателя рецепта лечащего врача, что исключит его применение в немедицинских целях. regions 13:52:00 CET