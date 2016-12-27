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27 Декабрь 2016 г.

Валокордин, йод и зеленку могут запретить продавать без рецепта

Продажа валокордина в российских аптеках будет ограничена со II квартала 2017 года апреля будущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, передает "Экономика сегодня" . Препарат будет отпускаться только при наличии у покупателя рецепта лечащего врача, что исключит его применение в немедицинских целях.

regions 13:52:00 CET

В Госдуме назвали невыгодным пить валокордин для алкогольного опьянения

life 13:22:00 CET

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