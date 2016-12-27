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27 Декабрь 2016 г.
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Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154 (0)
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"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник. "Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.
nv-online 7:38:00 CET
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