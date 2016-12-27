"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник. "Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах. nv-online 7:38:00 CET