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27 Декабрь 2016 г.

Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154 (0)

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник. "Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

nv-online 7:38:00 CET

ТАСС: приоритетной версией крушения Ту-154 является попадание посторонних предметов в двигатель

kommersant 6:43:00 CET

Источник: Обнаружен "черный ящик" Ту-154

ng 7:21:00 CET

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