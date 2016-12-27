Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" продаст ведущих игроков команды для решения финансовых проблем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на "Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. newsru 17:32:00 CET