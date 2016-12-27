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27 Декабрь 2016 г.

Махачкалинский "Анжи" вновь объявил о распродаже своих футболистов

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" продаст ведущих игроков команды для решения финансовых проблем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на "Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба.

newsru 17:32:00 CET

ФК "Анжи" анонсировал свой новый распад

life 16:31:00 CET

20:08 «Анжи» объявил о распродаже ведущих игроков corner

fedpress 18:54:00 CET

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