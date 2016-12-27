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27 Декабрь 2016 г.

Песков опроверг слухи о возможном назначении Бабича послом России в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о вероятном назначении на должность посла России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Прежний представитель интересов России в этом государстве Андрей Карлов был убит 19 декабря в результате нападения на фотовыставке в Анкаре.

life 10:45:00 CET

Песков опроверг информацию о назначении Бабича послом в Турции

kp 11:11:00 CET

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