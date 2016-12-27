Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о вероятном назначении на должность посла России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Прежний представитель интересов России в этом государстве Андрей Карлов был убит 19 декабря в результате нападения на фотовыставке в Анкаре. life 10:45:00 CET