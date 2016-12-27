Во время новогодних праздников пассажиры столичной подземки смогут насладиться новогодней программой радиостанции Московского метрополитена. Она будет включать в себя освещение интересных фактов про Новый год, новогодние стихотворения и любимую всеми музыку: отечественные и зарубежные композиции и песни из русских и французских комедий. izvestia-ru 9:21:00 CET