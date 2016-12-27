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27 Декабрь 2016 г.
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На праздниках в метро зазвучат песни ABBA и музыка из комедий
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Во время новогодних праздников пассажиры столичной подземки смогут насладиться новогодней программой радиостанции Московского метрополитена. Она будет включать в себя освещение интересных фактов про Новый год, новогодние стихотворения и любимую всеми музыку: отечественные и зарубежные композиции и песни из русских и французских комедий.
izvestia-ru 9:21:00 CET
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