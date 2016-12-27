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27 Декабрь 2016 г.

Русская православная церковь утвердила молитву о прощении греха аборта

Священный синод Русской православной церкви принял решение утвердить текст молитвы о прощении греха аборта, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. По словам главы отдела Владимира Легойды, текст молебна отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

izvestia-ru 18:28:00 CET

РПЦ утвердила текст молитвы о прощении аборта

polit 19:34:00 CET

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