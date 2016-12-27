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27 Декабрь 2016 г.
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Немцы по-прежнему верят в Меркель
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный TNS Emnid для Funke Mediengruppe. Более половины (56%) граждан Германии верят, что А.Меркель сумеет преодолеть главные политические трудности наступающего года, сообщают во вторник немецкие СМИ.
interfax-ua-ru 10:01:00 CET
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