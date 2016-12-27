Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Декабрь 2016 г.

Немцы по-прежнему верят в Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный TNS Emnid для Funke Mediengruppe. Более половины (56%) граждан Германии верят, что А.Меркель сумеет преодолеть главные политические трудности наступающего года, сообщают во вторник немецкие СМИ.

interfax-ua-ru 10:01:00 CET

Большинство жителей Германии заявило о сохранении доверия к Меркель

life 9:40:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Germany (4)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Angela Merkel (3)

Martin Schulz (1)

Christian Lindner (1)

Зигмару Габриэл (2)

Хорст Зеехофер (2)

Зара Вагенкнехт (1)

Фрауке Петри (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.