Немцы по-прежнему верят в Меркель Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный TNS Emnid для Funke Mediengruppe. Более половины (56%) граждан Германии верят, что А.Меркель сумеет преодолеть главные политические трудности наступающего года, сообщают во вторник немецкие СМИ. interfax-ua-ru 10:01:00 CET Большинство жителей Германии заявило о сохранении доверия к Меркель life 9:40:00 CET