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27 Декабрь 2016 г.
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10:25 Прокуратура через суд обязала чиновников закрыть свалку на Широкой Речке corner
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря, РИА ФедералПресс. В Екатеринбурге прокуратура обязала мэрию города закрыть свалку на Широкой речке. Как сообщили РИА «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, решением ЕГД внесены изменения в границы Екатеринбурга, в состав населенного пункта вошел полигон твердых бытовых отходов «Широкореченский».
fedpress 8:49:00 CET
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