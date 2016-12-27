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27 Декабрь 2016 г.

10:25 Прокуратура через суд обязала чиновников закрыть свалку на Широкой Речке corner

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря, РИА ФедералПресс. В Екатеринбурге прокуратура обязала мэрию города закрыть свалку на Широкой речке. Как сообщили РИА «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, решением ЕГД внесены изменения в границы Екатеринбурга, в состав населенного пункта вошел полигон твердых бытовых отходов «Широкореченский».

fedpress 8:49:00 CET

Прокуратура через суд заставила "серый дом" рекультивировать землю под полигоном ТБО на Широкой речке

nakanune 7:41:00 CET

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