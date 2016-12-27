Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом, сообщает РИА Новости. Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. expert 12:46:00 CET