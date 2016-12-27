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27 Декабрь 2016 г.

Московский суд признал Майдан государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом, сообщает РИА Новости. Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс.

expert 12:46:00 CET

Российский суд признал события февраля 2014 года на Украине госпереворотом

newsru 12:19:00 CET

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