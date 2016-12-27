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27 Декабрь 2016 г.

Штайнмайер констатировал глубокий кризис в Евросоюзе 27.12.2016

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. "Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", - заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 27 декабря.

deutschewelle-ru 7:25:00 CET

Штайнмайер обеспокоен ситуацией в Евросоюзе

telegraf-by 11:22:00 CET

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