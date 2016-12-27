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27 Декабрь 2016 г.

Демонстрация роскоши может превратиться для Лукашенко в революцию

Александра Лукашенко – Коле. Среди других вопросов парень ответил и на тот, который, как он сам признался, ему задают чаще всего. «А хотел бы ты стать преемником президента Беларуси?» , – спросил Евгений Гришин. «Многие люди в меня об этом спрашивают. Ну я, если честно, не очень хотел бы стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь.

charter97 16:58:00 CET

«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря»

gazetaby 18:38:00 CET

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