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26 Декабрь 2016 г.

Сайт Минобразования не работает из-за DDoS-атаки

Сайт Министерства образования и науки Украины не работает в понедельник, 26 декабря. Причина – DDoS-атака на выходных, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, атака уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены.

telegraf-by 12:40:00 CET

14:05 Сайт Минобразования Украины атаковали хакеры

rosbalt 12:12:00 CET

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