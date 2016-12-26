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26 Декабрь 2016 г.
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Сайт Минобразования не работает из-за DDoS-атаки
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Сайт Министерства образования и науки Украины не работает в понедельник, 26 декабря. Причина – DDoS-атака на выходных, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, атака уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены.
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