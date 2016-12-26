Сайт Министерства образования и науки Украины не работает в понедельник, 26 декабря. Причина – DDoS-атака на выходных, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, атака уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены. telegraf-by 12:40:00 CET