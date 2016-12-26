В Госдуме отрылась 51-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ, она будет проходить два дня - 26 и 27 декабря. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Основными задачами сессии были названы: утверждение нового руководства союзного парламента, а также - бюджета Союзного государства на 2017 год. rg 14:31:00 CET