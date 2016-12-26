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26 Декабрь 2016 г.
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Гостиницу «Украина» возглавил бывший менеджер структур семьи Гуцериевых
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Бывший топ-менеджер группы «Сафмар» Михаил Козлов возглавил ООО «Высотка», которому принадлежит гостиница «Украина». Назначение может указывать на интерес группы «Сафмар» к знаменитому отелю, уверенны эксперты. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 8 ноября 2016 года, гендиректором ООО Высотка, владеющей....
rbc 10:40:00 CET
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