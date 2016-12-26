Заброшенное здание Ховринской больницы в Москве снесут за счет городского бюджета. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, принципиальное решение о сносе недостроенного здания больницы, расположенного на севере Москвы, принял мэр Сергей Собянин. novayagazeta 15:22:00 CET