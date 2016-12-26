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26 Декабрь 2016 г.

На месте недостроенной Ховринской больницы построят жилой комплекс

Заброшенное здание Ховринской больницы в Москве снесут за счет городского бюджета. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, принципиальное решение о сносе недостроенного здания больницы, расположенного на севере Москвы, принял мэр Сергей Собянин.

novayagazeta 15:22:00 CET

В Москве решили снести здание Ховринской больницы

polit 17:22:00 CET

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