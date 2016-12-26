Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев переизбран на новый срок. Как сообщает пресс-служба организации , соответствующее решение было принято в понедельник на отчетно-выборной конференции ФГР. В конференции приняли участие 38 делегатов из 45, они единогласно проголосовали за переизбрание Шишкарева. newsru 11:02:00 CET