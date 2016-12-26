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26 Декабрь 2016 г.

Главой Федерации гандбола России переизбран Сергей Шишкарев

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев переизбран на новый срок. Как сообщает пресс-служба организации , соответствующее решение было принято в понедельник на отчетно-выборной конференции ФГР. В конференции приняли участие 38 делегатов из 45, они единогласно проголосовали за переизбрание Шишкарева.

newsru 11:02:00 CET

15:48 Переизбран президент Федерации гандбола России

rosbalt 14:13:00 CET

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