В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков, пишет в понедельник, 26 декабря, местная газета Группа людей из села Кавейбанда в округе Булиза направлялись на рождественский футбольный матч в округ Хойма. По данным газеты, это должна была быть товарищеская игра. newsru 18:26:00 CET