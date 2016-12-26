Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Декабрь 2016 г.

В Уганде в озере Альберт утонули 30 футболистов и болельщиков по пути на товарищеский матч

В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков, пишет в понедельник, 26 декабря, местная газета Группа людей из села Кавейбанда в округе Булиза направлялись на рождественский футбольный матч в округ Хойма. По данным газеты, это должна была быть товарищеская игра.

newsru 18:26:00 CET

В Уганде утонула футбольная команда с фанатами

gazetaby 17:12:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Джон Рутагира (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.