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26 Декабрь 2016 г.
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В Уганде в озере Альберт утонули 30 футболистов и болельщиков по пути на товарищеский матч
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В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков, пишет в понедельник, 26 декабря, местная газета Группа людей из села Кавейбанда в округе Булиза направлялись на рождественский футбольный матч в округ Хойма. По данным газеты, это должна была быть товарищеская игра.
newsru 18:26:00 CET
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