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26 Декабрь 2016 г.

СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменить

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В следующем году Минсельхоз РФ может отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" Как рассказали изданию в Минсельхозе, в противном случае рынок детского питания может сократиться на 35%,....

itartass_ru 5:37:00 CET

СМИ узнали о возможной отмене регулирования наценок на детское питание

rbc 3:24:00 CET

Пюре и смеси смогут дорожать в сетях без ограничений

kommersant 0:01:00 CET

"Коммерсант": регионы РФ могут лишиться права регулировать торговые наценки на детское питание

newsru 9:58:00 CET

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