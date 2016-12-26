МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В следующем году Минсельхоз РФ может отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" Как рассказали изданию в Минсельхозе, в противном случае рынок детского питания может сократиться на 35%,.... itartass_ru 5:37:00 CET