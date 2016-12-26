Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Декабрь 2016 г.

Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человек

"Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту... К поисково-спасательной операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с....

itartass_ru 6:49:00 CET

Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3500 человек

life 6:43:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.