Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человек "Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту... К поисково-спасательной операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с.... itartass_ru 6:49:00 CET Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3500 человек life 6:43:00 CET

Countries Places Related People Other Names Alerts