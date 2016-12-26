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26 Декабрь 2016 г.
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Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человек
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"Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту... К поисково-спасательной операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с....
itartass_ru 6:49:00 CET
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