Семьи москвичей, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, имевших место жительства в Москве, выплатят по одному миллиону рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте. "Департаменту труда и социальной защиты населения.... fontanka 22:03:00 CET Семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 москвичей выплатят по миллиону рублей kp 15:48:00 CET