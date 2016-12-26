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26 Декабрь 2016 г.

Семьи москвичей, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей

Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, имевших место жительства в Москве, выплатят по одному миллиону рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте. "Департаменту труда и социальной защиты населения....

fontanka 22:03:00 CET

Семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 москвичей выплатят по миллиону рублей

kp 15:48:00 CET

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