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26 Декабрь 2016 г.
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Семьи москвичей, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей
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Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, имевших место жительства в Москве, выплатят по одному миллиону рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте. "Департаменту труда и социальной защиты населения....
fontanka 22:03:00 CET
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