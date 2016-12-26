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26 Декабрь 2016 г.

Прокурор потребовала осудить Владимира Кондруся на три года «химии»

. После этого обвиняемый попытался вскрыть себе вены. В связи с этим была назначена психиатрическая экспертиза. Сегодня судья приняла решение удалить Кондруся до конца судебного процесса. Так что привезут его только на оглашение приговора. Стало известно, что во время следствия Кондрусь шесть раз отказывался давать показания.

charter97 11:18:00 CET

Беспрецедентно: Владимира Кондруся приговорили к 1,5 годам "домашней химии"

belaruspartisan 15:18:00 CET

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