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26 Декабрь 2016 г.
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Дворкович: РФ настаивает на выполнении Минском газового контракта
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26.12.2016, 23:15 Аркадий Дворкович. Белорусские партнеры интерпретируют нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Россия настаивает на исполнении Беларусью газового контракта, сейчас идет дискуссия о том, что будет за пределами 2017 года, сообщил....
charter97 21:23:00 CET
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