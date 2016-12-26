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26 Декабрь 2016 г.

Дворкович: РФ настаивает на выполнении Минском газового контракта

26.12.2016, 23:15 Аркадий Дворкович. Белорусские партнеры интерпретируют нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Россия настаивает на исполнении Беларусью газового контракта, сейчас идет дискуссия о том, что будет за пределами 2017 года, сообщил....

charter97 21:23:00 CET

Дворкович: Белоруссия должна исполнить газовый контракт

ng 19:19:00 CET

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