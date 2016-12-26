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26 Декабрь 2016 г.

ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли передадут Савченко двух пленных

. В качестве жеста доброй воли без каких-то условий будут переданы Савченко две женщины — Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Москва, 26 декабря - АиФ-Москва. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР передадут двух пленных женщин депутату украинской Верховной Рады Надежде Савченко в качестве жеста доброй....

aif 13:32:00 CET

Киев оценил намерение ДНР и ЛНР передать через Савченко двух пленных женщин

vz 16:44:00 CET

ЛНР и ДНР передадут Савченко двух женщин

regions 13:50:00 CET

В ОРДЛО решили передать двух пленных женщин Надежде Савченко

interfax-ua-ru 12:31:00 CET

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