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26 Декабрь 2016 г.
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ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли передадут Савченко двух пленных
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. В качестве жеста доброй воли без каких-то условий будут переданы Савченко две женщины — Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Москва, 26 декабря - АиФ-Москва. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР передадут двух пленных женщин депутату украинской Верховной Рады Надежде Савченко в качестве жеста доброй....
aif 13:32:00 CET
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