. В качестве жеста доброй воли без каких-то условий будут переданы Савченко две женщины — Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Москва, 26 декабря - АиФ-Москва. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР передадут двух пленных женщин депутату украинской Верховной Рады Надежде Савченко в качестве жеста доброй.... aif 13:32:00 CET