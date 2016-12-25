Французская певица Мирей Матье назвала ужасным горем и невероятной трагедией авиакатастрофу под Сочи, в результате которой погибли артисты ансамбля имени Александрова. Певица начала работу с ансамблем Александрова в ходе турне по СССР в 1967 году, и затем много раз выступала вместе с коллективом. Мое сердце и мысли с семьями погибших и Россией. vz 21:39:00 CET