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25 Декабрь 2016 г.
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Мирей Матье назвала невероятной трагедией крушение Ту-154 под Сочи
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Французская певица Мирей Матье назвала ужасным горем и невероятной трагедией авиакатастрофу под Сочи, в результате которой погибли артисты ансамбля имени Александрова. Певица начала работу с ансамблем Александрова в ходе турне по СССР в 1967 году, и затем много раз выступала вместе с коллективом. Мое сердце и мысли с семьями погибших и Россией.
vz 21:39:00 CET
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