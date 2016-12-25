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25 Декабрь 2016 г.

Мирей Матье назвала невероятной трагедией крушение Ту-154 под Сочи

Французская певица Мирей Матье назвала ужасным горем и невероятной трагедией авиакатастрофу под Сочи, в результате которой погибли артисты ансамбля имени Александрова. Певица начала работу с ансамблем Александрова в ходе турне по СССР в 1967 году, и затем много раз выступала вместе с коллективом. Мое сердце и мысли с семьями погибших и Россией.

vz 21:39:00 CET

"Их золотые голоса возносятся на небо": Мирей Матье скорбит о погибших под Сочи

vesti 17:39:00 CET

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