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25 Декабрь 2016 г.
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СМИ: Эменике перейдет в "Спартак" на правах аренды
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Текст: Артур Нанян Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике проведет остаток сезона в "Спартаке". По информации издания Milliyet, стороны достигли соглашения об аренде. Футболист уже вылетел в Москву. Уточним несколько деталей арендного соглашения. По договоренности между двумя клубами, зарплату Эменике до лета будет выплачивать "Спартак".
rg 10:22:00 CET
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