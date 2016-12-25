Текст: Артур Нанян Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике проведет остаток сезона в "Спартаке". По информации издания Milliyet, стороны достигли соглашения об аренде. Футболист уже вылетел в Москву. Уточним несколько деталей арендного соглашения. По договоренности между двумя клубами, зарплату Эменике до лета будет выплачивать "Спартак". rg 10:22:00 CET