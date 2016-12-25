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25 Декабрь 2016 г.

СМИ: Эменике перейдет в "Спартак" на правах аренды

Текст: Артур Нанян Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике проведет остаток сезона в "Спартаке". По информации издания Milliyet, стороны достигли соглашения об аренде. Футболист уже вылетел в Москву. Уточним несколько деталей арендного соглашения. По договоренности между двумя клубами, зарплату Эменике до лета будет выплачивать "Спартак".

rg 10:22:00 CET

СМИ: Футболист стамбульского клуба вылетел в Москву на переговоры со "Спартаком"

life 10:28:00 CET

"Спартак" может арендовать нигерийца Эменике

vesti 9:12:00 CET

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