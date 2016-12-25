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25 Декабрь 2016 г.

Снегирев: Халилов был главнокомандующим всеми военными музыкантами Земли

Ему это нравилось. Он знал себе цену. И мы тоже знали, что только он, наш Халилов, способен дирижировать сводным оркестром из музыкантов пятнадцати стран и заставить их играть "Прощанье Славянки" так, что на глазах у зрителей наворачивались слезы. Только он, Халилов, 9 мая мог управлять оркестром в....

rg 17:54:00 CET

Он мог заставить играть «Прощание Славянки» так, что на глазах у зрителей наворачивались слезы

kp 18:37:00 CET

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