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25 Декабрь 2016 г.

Серегй Мозякин стал обладателем очередного рекорда

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал лучшим снайпером хоккейного клуба в его истории. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Барыса", завершившегося в Астане со счетом 5:3 в пользу хозяев льда, капитан гостей забросил шайбу, которая стала для него 220-й в свитере "Металлурга".

newsru 15:30:00 CET

Сергей Мозякин стал лучшим снайпером в истории "Магнитки"

rg 15:38:00 CET

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