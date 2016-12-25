Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал лучшим снайпером хоккейного клуба в его истории. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Барыса", завершившегося в Астане со счетом 5:3 в пользу хозяев льда, капитан гостей забросил шайбу, которая стала для него 220-й в свитере "Металлурга". newsru 15:30:00 CET