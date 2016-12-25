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25 Декабрь 2016 г.

Катастрофа Ту-154 под Сочи: все что известно на данный момент

Вскоре спасательные вертолеты обнаружат масляное пятно в 1,5 километрах от берега. Выяснится, что фрагменты Ту-154 находятся на глубинах от 50 до 100 метров. Части самолета, тела и личные вещи пассажиров потом начнут находить на довольно обширной площади - это может означать, что самолет разрушился до падения в воду.

kp 20:07:00 CET

Захарова: Мы понимаем, почему официальный Киев рад трагедии с самолетом

rg 20:54:00 CET

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