|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Декабрь 2016 г.
|
|
Катастрофа Ту-154 под Сочи: все что известно на данный момент
|
Вскоре спасательные вертолеты обнаружат масляное пятно в 1,5 километрах от берега. Выяснится, что фрагменты Ту-154 находятся на глубинах от 50 до 100 метров. Части самолета, тела и личные вещи пассажиров потом начнут находить на довольно обширной площади - это может означать, что самолет разрушился до падения в воду.
kp 20:07:00 CET
|
|
|