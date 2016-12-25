Вскоре спасательные вертолеты обнаружат масляное пятно в 1,5 километрах от берега. Выяснится, что фрагменты Ту-154 находятся на глубинах от 50 до 100 метров. Части самолета, тела и личные вещи пассажиров потом начнут находить на довольно обширной площади - это может означать, что самолет разрушился до падения в воду. kp 20:07:00 CET