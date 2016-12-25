Лидеры двух стран осмотрели лаборатории предприятия в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад», производящего биологические и химические препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. izvestia-ru 17:57:00 CET