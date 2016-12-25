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25 Декабрь 2016 г.

Путин и Назарбаев посетили завод, разрабатывающий «таблетку молодости»

Лидеры двух стран осмотрели лаборатории предприятия в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад», производящего биологические и химические препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

izvestia-ru 17:57:00 CET

Путин и Назарбаев осмотрели лаборатории фармацевтического завода под Санкт-Петербургом

kommersant 16:52:00 CET

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