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25 Декабрь 2016 г.
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Путин и Назарбаев посетили завод, разрабатывающий «таблетку молодости»
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Лидеры двух стран осмотрели лаборатории предприятия в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад», производящего биологические и химические препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
izvestia-ru 17:57:00 CET
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