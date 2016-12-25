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25 Декабрь 2016 г.

Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA Спорт 25 декабря, 11:03

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией.

itartass_ru 9:06:00 CET

Команда Поветкина готовит иск к VADA

vesti 11:32:00 CET

«Чистое» надувательство

kp 13:04:00 CET

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Андрей Рябинский (4)

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Бермейн Стиверн (1)

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