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25 Декабрь 2016 г.
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Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA Спорт 25 декабря, 11:03
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией.
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