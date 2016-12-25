МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. itartass_ru 9:06:00 CET