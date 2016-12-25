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25 Декабрь 2016 г.

В Сербии скончалась стюардесса-рекордсменка Весна Вулович

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сербская стюардесса Весна Вулович, которая обладает мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса, ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). Тело стюардессы было обнаружено ее друзьями в квартире Вулович в Белграде.

itartass_ru 5:39:00 CET

В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 километров

korrespondent 12:40:00 CET

В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 км

telegraf-by 9:01:00 CET

Умерла Весна Вулович, выжившая в 1972 году после падения с высоты 10 тыс метров

interfax-ua-ru 4:44:00 CET

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