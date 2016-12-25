"Огни на главной елке северной столицы зажег Дед Мороз, прибывший в город из своей резиденции в Великом Устюге. Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор города Георгий Полтавченко", -.... itartass_ru 5:39:00 CET