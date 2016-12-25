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25 Декабрь 2016 г.
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Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площади
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"Огни на главной елке северной столицы зажег Дед Мороз, прибывший в город из своей резиденции в Великом Устюге. Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор города Георгий Полтавченко", -....
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