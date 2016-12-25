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25 Декабрь 2016 г.

Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площади

"Огни на главной елке северной столицы зажег Дед Мороз, прибывший в город из своей резиденции в Великом Устюге. Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор города Георгий Полтавченко", -....

itartass_ru 5:39:00 CET

Белорусский Дед Мороз отдает приказы пограничникам

charter97 20:14:00 CET

В Минске резиденцию Деда Мороза открыли на «Линии Сталина»

charter97 8:36:00 CET

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