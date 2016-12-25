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25 Декабрь 2016 г.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки.

itartass_ru 5:39:00 CET

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы признал вину

lenta 1:11:00 CET

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве признал свою вину

rbc 2:05:00 CET

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