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25 Декабрь 2016 г.

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире, передает русская служба Би-би-си. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра.

inform 7:18:00 CET

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

charter97 8:06:00 CET

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