. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире, передает русская служба Би-би-си. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра. inform 7:18:00 CET