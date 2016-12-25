|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Декабрь 2016 г.
|
|
На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире
|
. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире, передает русская служба Би-би-си. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра.
inform 7:18:00 CET
|
|
|