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25 Декабрь 2016 г.

Источник в Минобороны о крушении Ту-154: ФСБ отрабатывает версию теракта

Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые могли иметь отношение к обслуживанию самолета Ту-154. Как сообщает источник Фонтанки в министерстве обороны, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.

fontanka 9:29:00 CET

СМИ узнали об отработке версии теракта при крушении Ту-154

rbc 12:48:00 CET

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