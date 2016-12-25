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25 Декабрь 2016 г.
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Источник в Минобороны о крушении Ту-154: ФСБ отрабатывает версию теракта
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Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые могли иметь отношение к обслуживанию самолета Ту-154. Как сообщает источник Фонтанки в министерстве обороны, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.
fontanka 9:29:00 CET
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