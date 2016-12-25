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25 Декабрь 2016 г.

СМИ: в самолете Минобороны разбился Антон Губанков

На борту разбившегося самолета находился, по предварительным данным, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, сообщает Напомним, что до перехода в МО Антон Николаевич Губанков работал министром культуры в Подмосковье, то этого возглавлял комитет по культуре Смольного, а ранее работал на телевидении в Петербурге.

fontanka 8:28:00 CET

11:51 В разбившемся Ту-154 летел журналист и экс-глава комитета по культуре Антон Губанков

rosbalt 10:35:00 CET

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