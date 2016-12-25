|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Декабрь 2016 г.
|
|
СМИ: в самолете Минобороны разбился Антон Губанков
|
На борту разбившегося самолета находился, по предварительным данным, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, сообщает Напомним, что до перехода в МО Антон Николаевич Губанков работал министром культуры в Подмосковье, то этого возглавлял комитет по культуре Смольного, а ранее работал на телевидении в Петербурге.
fontanka 8:28:00 CET
|
|
|