На борту разбившегося самолета находился, по предварительным данным, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, сообщает Напомним, что до перехода в МО Антон Николаевич Губанков работал министром культуры в Подмосковье, то этого возглавлял комитет по культуре Смольного, а ранее работал на телевидении в Петербурге. fontanka 8:28:00 CET